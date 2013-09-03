ЗМІ: Під Дамаском ведуться запеклі бої, вбито близько 300 людей

Як повідомила новинна служба "Аль-Ватан", сирійська армія провела спецоперацію в Кудс і Ель-Хаммі, відновивши контроль над північно-західними околицями столиці.

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Також повідомляється, що війська Асада зупинили під столицею прорив великих сил опозиції. Вбито в цілому близько 300 осіб, повідомляє ИТАР-ТАСС.

На півночі Сирії - в Алеппо - опозиційні сили обстріляли позиції урядових військ з саморобних ракет у Ашраф. За даними газети "Аль-Хаят", сирійські ВПС завдають ударів по скупченнях опозиційних сил у районі Саракіб (провінція Ідліб), відбиті спроби наблизитися до аеродрому Абу Зухуров. Військам уряду також вдалося відновити контроль над містом Еріха.