Асад відкидає звинувачення у використанні хімзброї як бездоказові і нелогічні

”Кожен, хто висуває обвинувачення, має подати докази... Пани (Барак) Обама і (Франсуа) Олланд цього зробити не змогли, в тому числі і перед лицем своїх народів”, - заявив Асад в інтерв`ю газеті Figaro.

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За словами Асада, він не стверджує, що його країна володіє або не володіє хімічною зброєю, передає РІА «Новости».

”Припустімо, що наша армія хоче використовувати зброю масового ураження: чи можливо, що це буде зроблено в зоні, де вона сама перебуває, і де солдати постраждали від цієї зброї, як це встановили експерти ООН, здійснивши візит в госпіталь, де ті проходять лікування? Де логіка?”, - сказав президент Сирії.

Він зазначив, що Франція стане ворогом Сирії, якщо проводитиме ворожу політику. ”Французький народ не ворог нашому народу, але політика його держави є ворожою народу Сирії. Оскільки політика французької держави ворожа сирійському народові, ця держава буде його ворогом”, - сказав глава держави.

Асад також заявив, що будь-яка держава, яка сприяє фінансовому і військовому посиленню терористів, є ворогом його народу.

Як повідомляв УНІАН, загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомив про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаску, коаліція національної опозиції Сирії стверджу , що кількість жертв становить майже 1,3 тисячі осіб. Сирійські власті відкинули звинувачення. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.