Кремль: Постачати Сирії ППО в останній день безглуздо
21:28, 05 вересня 2013Світ
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Росія за останній час поставила до Сирії значну кількість засобів ППО, постачати їх зараз немає сенсу.
РФ відхрестилася від постачання зброї до Сирії / Фото : dk.com
Про це заявив журналістам голова адміністрації президента РФ Сергій Іванов, повідомляє РІА Новости.
"Не буду приховувати, за останні років 10-15 Росія поставила значну кількість засобів ППО Сирії, поставляти їх в останній день абсолютно безглуздо", - сказав Іванов, відповідаючи на запитання, чи може Росія постачати засоби ППО Сирії в разі, якщо США завдадуть по ній удар.
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Відповідаючи на запитання, чи буде Росія постачати оборонне озброєння Дамаску, Іванов сказав: "Зараз будь-які поставки безглузді, я вже про це сказав".
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