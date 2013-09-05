Кремль: Постачати Сирії ППО в останній день безглуздо

Про це заявив журналістам голова адміністрації президента РФ Сергій Іванов, повідомляє РІА Новости.

"Не буду приховувати, за останні років 10-15 Росія поставила значну кількість засобів ППО Сирії, поставляти їх в останній день абсолютно безглуздо", - сказав Іванов, відповідаючи на запитання, чи може Росія постачати засоби ППО Сирії в разі, якщо США завдадуть по ній удар.

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Відповідаючи на запитання, чи буде Росія постачати оборонне озброєння Дамаску, Іванов сказав: "Зараз будь-які поставки безглузді, я вже про це сказав".