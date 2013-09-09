Пан Гі Мун виступає за якнайшвидше вжиття заходів з контролю за хімзброєю

"Я розглядаю можливість закликати РБ ООН вимагати негайної передачі запасів сирійського хімзброї і хімічних речовин в такі місця в Сирії, де вони могли б безпечно зберігатися і знищуватися", - заявив Пан Гі Мун у понеділок на прес-конференції в штаб-квартирі всесвітньої організації у Нью-Йорку, повідомляє РІА Новости.

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Генсек ООН також привітав заклики глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Джона Керрі щодо міжнародного контролю над хімзброєю в Сирії.

Пан Гі Мун також повторив свій заклик до Сирії приєднатися до Організації про заборону хімічної зброї.

Говорячи про підготовку пропозицій до РБ ООН, він водночас визнав, що ще не отримував доповіді про підсумки інспекції місця передбачуваного застосування отруйного газу зарину під Дамаском 21 серпня. Група експертів на чолі з шведським професором Оці Селстромом зібрала там проби і показання свідків , а також медиків, щоб скласти доповідь, в якій належить підтвердити або спростувати факт застосування хімічної зброї в Сирії.

Нагадаємо, загострення ситуації в Сирії сталося після 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сирійська влада відкинула ці звинувачення. Президент США Барак Обама добивається від конгресу схвалення військової операції проти Сирії у зв'язку з подіями 21 серпня, коли, за даними американської розвідки, загинуло більш як 1,4 тисячі людей.