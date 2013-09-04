Обама констатував "глухий кут" у переговорах з РФ щодо Сирії

Як повідомляє РІА Новости, він також зазначив, що позиції сторін як і раніше кардинально відрізняються, але висловив надію на те, що Президент РФ Володимир Путін змінить свою думку щодо ситуації в Сирії.

Візит Обами до Швеції проходить напередодні його участі в саміті групи G20, який відбудеться в Санкт-Петербурзі з 5 по 6 вересня.

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Ситуація в Сирії перейшла в критичну фазу 21 серпня, коли з'явилася інформація про застосування урядовими військами хімічної зброї в ході операцій проти бойовиків під Дамаском. Опозиція заявила про загибель 1,3 тис. осіб і кілька тисяч постраждалих. Після цього західні країни, включаючи США та Велику Британію відкрито заговорили про можливе військове втручання в сирійський конфлікт в обхід ООН.