Застрелена у Вашингтоні жінка підозрювала Обаму в переслідуванні

Про це телеканалу NBC News повідомили джерела в правоохоронних органах. За їх даними, жінка страждала від розладів психіки, передає Лента.ру.

Колишній роботодавець Кері, стоматолог Беррі Уайс розповів, що вона помітно нервувала через незаплановану вагітність. Уайс зазначив, що жінка пропрацювала у нього до серпня 2012 року, а потім він її звільнив через скарги клієнтів на її грубість.

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За його словами, в січні 2012 року вона впала зі сходів, отримала травму голови і взяла лікарняний на кілька тижнів. Повернувшись на роботу, вона заявила, що вагітна, пише The Herald Sun.

Як розповіли родичі Кері, у неї була депресія, що почалася після пологів у серпні 2012 року, повідомляє ABC News. Таким чином, народження дитини співпало зі звільненням з роботи. Мати Кері додала, що незабаром після цього Міріам захворіла і кілька місяців провела в лікарні.

34-річна Міріам Кері була застрелена поліцейськими під час погоні біля Капітолію 3 жовтня. Спочатку вона протаранила огорожі біля Білого дому і збила офіцера секретної служби США. Після цього вона спробувала втекти на своєму автомобілі і поїхала у бік Капітолію, де її і зупинили. Відеозапис погоні біля Капітолію з'явився в інтернеті.

У машині жінка їхала разом зі своєю однорічною дочкою. Дитина в ході переслідування не постраждала. Її відвезли до лікарні, а потім передали під опіку соцслужб.