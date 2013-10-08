КНДР привела армію в стан підвищеної боєготовності

Представники КНДР заявили, що участь США у навчаннях показує, що заяви Держсекретаря Джона Керрі про те, що Вашингтон ніколи не планував атакувати Північну Корею, є «абсолютною брехнею».

У керівництві КНДР підкреслили, що всі військові підрозділи КНДР «спостерігають за пересуваннями американських і японських агресорів і їх маріонеток і готові в будь-який момент завдати удару», повідомляє Lenta.ru.

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Окремо Пхеньян піддав критиці участь у навчаннях атомного авіаносця ВМС США "Джордж Вашингтон". Як підкреслили в керівництві КНДР, «якщо у Вашингтоні хочуть денуклеаризації Корейського півострова, вони повинні самі зробити перший крок до цього».

Спільні військові маневри Південної Кореї, США і Японії мали розпочатися 8 жовтня і триватимуть три дні. Навчання, проте, були відкладені на невизначений термін через тайфун.