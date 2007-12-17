Генконсульство Польщі видаватиме «шенгенські» візи в Одесі

За тиждень, 24 грудня, Генеральне консульство Республіки Польща в Одесі почне видачу короткострокових віз типу «С» для в`їзду громадян України на територію Польщі як країни Шенгенської зони. Про це сьогодні повідомив на прес-конференції глава польського консульства Веслав МАЗУР.

Як передає кореспондент УНІАН, дипломат нагадав, що Польща і ще вісім нових країн-членів Європейського Союзу приєднаються до Шенгенської угоди 21 грудня. Проте оформлення віз здійснюватимуться трьома днями пізніше – в цей час консульство переходитиме на нову систему роботи. Після 24 грудня польська віза обійдеться в 35 євро. Тільки ті, хто звернеться за нею до 20 грудня, зможуть одержати візу безкоштовно.

Генконсул додав, що видавані після 21 грудня національні візи типу «D» (довгострокові) даватимуть право на в`їзд і перебування на території Польщі і не стануть автоматично «шенгенськими» візами.

Довідка УНІАН. Шенгенська угода була укладена в 1985 році. Власті Бельгії, Голландії, Люксембурга, Франції та ФРН домовилися про поступову відміну контролю на кордонах між цими країнами. Пізніше до них приєдналися інші держави. Амстердамський договір, підписаний в 1997 році, передбачає ухвалення «шенгенських» правил всіма країнами, що вступають в Європейський Союз. Зараз «шенгенські» візи діють в 15 державах, а з 21 грудня – будуть дійсними в 24 країнах ЄС.