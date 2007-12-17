Росія може націлити ракети на об`єкти ПРО Польщі й Чехії

У разі подальшого розвитку американської системи ПРО та розміщення її об`єктів у Польщі й Чехії Ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) Росії можуть націлити на ці об`єкти свої міжконтинентальні балістичні ракети, заявив журналістам командувач РВСП генерал-полковник Микола Соловцов.

"Ми вимушені вживати відповідних заходів, які не дозволять ні за яких умов девальвувати російський потенціал ядерного стримування. І я не виключаю, що в разі такої спроби, при відповідному рішенні вищого військово-політичного керівництва країни цілями для частини наших МБР можуть бути зазначені об`єкти ПРО Польщі й Чехії", - сказав Соловцов, відповідаючи на запитання журналіста про те, що у разі розміщення американських противоракет у Польщі та радару в Чехії, чи можна у такому разі націлити МБР РВСП на нові стратегічні об`єкти в цих країнах.

За словами генерала, у російського керівництва викликає тривогу не стільки факт розміщення саме десятьох противоракет і одного радара, а то, що наразі не підписаний договір з США про те, що на території Польщі встановлять тільки десять противоракет і один радар в Чехії, і більше ніколи нічого там стояти не буде, то з цим можна було б змиритися.

"Міжнародне право приймає до розгляду лише документ. Але документ, який би зазначав, що американська ПРО буде тільки такою і ніякою іншою, немає. У Каліфорнії до кінця року замість двох противоракет буде чотири, а на Алясці замість 14 - вже 20", - цитує генерала РІА "Новости".