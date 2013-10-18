У Києва репутація краща за Москву, але гірша, ніж у Петербурга - дослідження

Відповідно до рейтингу, Київ зайняв 73 місце, випередивши Москву (90-та позиція), але поступившись Санкт-Петербургу, який іде 58-м. Інші міста пострадянського простору в рейтингу не представлені.

Очолили список австралійський Сідней, а також Торонто (Канада), Стокгольм (Швеція), Відень (Австрія), Венеція (Італія), а замкнули Багдад, Тегеран, Карачі, Найробі та Каїр.

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Як зазначили автори дослідження, в цілому в рейтингу спостерігається безумовна тенденція до лідерства з боку європейських міст.

Довідка. Дослідження проводилося шляхом опитування понад 22 000 людей з країн "великої вісімки" за тринадцятьма критеріями, згрупованими у три класи - "Розвиток економіки", "Розвиток навколишнього середовища" (включаючи як екологію, так і безпеку) та "Ефективність керування".

Повний список можна переглянути тут.