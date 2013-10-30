Збиток від корупції в Росії з початку року склав $310 млн

Збиток від корупційних порушень у Росії оцінюється в понад 10 мільярдів рублів ($310 млн) в 2013 році, виявлений і доведений збиток у суді становить 370 мільйонів рублів ($11 млн), повідомив журналістам РИА Новости голова кремлівської адміністрації Сергій Іванов.

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"За п'ять років виявлено 242 тисячі злочинів корупційної спрямованості. Збиток колосальний", - сказав Іванов.

Він повідомив, що, за даними судового департаменту при Верховному суді РФ, за злочини корупційної спрямованості до відповідальності притягнуто 3,5 тисячі осіб.