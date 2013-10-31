У Москві на акції поліція затримала кількох людей, зокрема Лімонова

Кілька людей біля входу до концертного залу імені Чайковського розгорнули прапори, підпалили димові шашки й вигукували гасла. Співробітники поліції їх затримали, передає РІА «Новости».

Організатори ”Стратегії 31” сьогодні планували провести демонстрацію від Тріумфальної до Манежної площі й мітинг із вимогами дотримання прав громадян збиратися мирно на площах і вулицях міст відповідно до статті 31 Конституції, яка, на думку організаторів заходу, порушується.

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Уряд Москви не узгодив акцію, оскільки її організатори протягом року більше двох разів притягалися до адміністративної відповідальності. Разом із тим організатори мають намір провести акцію незалежно від думки влади.