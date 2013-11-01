ЗМІ: Спецслужби США прослуховували телефони японських високопосадовців

Розвідка США прослуховувала телефонні розмови високопоставлених чиновників Японії, передає в п'ятницю японська телекомпанія NHK з посиланням на представника американських спецслужб, повідомляє РІА Новости.

За даними ТБ, для шпигунства використовуються посольства США в світі і американські військові бази. Представник спецслужби підтвердив, що в Японії існує кілька точок, призначених для прослуховування телефонних розмов.

При цьому він зазначив, що "США, Великобританія, Австралія, Канада, Нова Зеландія не ведуть розвідувальну діяльність один проти одного". Так склалося в ході Другої світової війни, коли ці країни були союзниками.

У той же час Японія, як і Німеччина, незважаючи на союзницькі відносини з США в післявоєнний період, є об'єктами для розвідувальної діяльності.

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Оприлюднена раніше в ЗМІ інформація екс-співробітника спецслужб США Едварда Сноудена про перехоплення США даних і телефонних дзвінків громадян та лідерів країн стала причиною напруженості у відносинах США з Німеччиною, Францією, Іспанією, Бразилією та іншими державами. Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто висловила невдоволення президентe Бараку Обамі у зв'язку з прослуховуванням її мобільного телефону протягом ряду років.

У четвер австралійське видання Sidney Morning Herald з посиланням на інформацію, надану екс-співробітником АНБ і ЦРУ Едвардом Сноуденом, повідомило, що Австралія використовує посольства для перехоплення телефонних дзвінків і даних в країнах Азії під керівництвом США. Зокрема, операція Stateroom ("Каюта"), за даними газети, проводиться в посольствах Австралії в містах Шанхай , Бангкок, Джакарта, Ханой, Пекін і Ділі (Східний Тимор), в представництвах високих комісарів у Куала-Лумпурі і Порт-Морсбі.