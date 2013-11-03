Саакашвілі на прощання помилував засудженого міністра

Колишнього міністра засудили на три роки і дев'ять місяців у справі про жорстоке поводження з ув'язненими під час придушення тюремного бунту, передає агентство Новини-Грузія.

Колишній керівник департаменту з виконання покарань, екс-міністр оборони й екс-голова МВС Грузії Бачо Ахалая був заарештований рік тому, через місяць після парламентських виборів, внаслідок яких в країні відбулася зміна владної політичної сили - вибори виграла коаліція "Грузинська мрія", яка сформувала уряд.

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З чотирьох справ, за якими в якості обвинуваченого проходить Ахалая, він був виправданий рішенням Тбіліського міськсуду у справі про організацію нелюдського поводження зі спецназівцями і у справі про знущання над військовослужбовцями. На даний момент він визнаний винним у нелюдському поводженні з ув'язненими у справі про тюремний бунті2006 року і засуджений до трьох років і дев'яти місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 4 тисяч ларі (близько 2,4 тисячі доларів).

Ахалая був засуджений у цій справі, зокрема, на підставі свідчень кількох "злодіїв у законі", які були допитані судом в якості потерпілих. У провадженні перебуває ще одна справа - про зловживання службовими повноваженнями з боку Ахалая у зв'язку з резонансним вбивством співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гіргвліані в 2006 році. Ахалая звинувачується у пом'якшенні тюремного режиму засудженим за вбивство Гиргвліані. У цій справі в кінці жовтня суд обрав щодо Ахалая в якості запобіжного заходу попереднє ув'язнення.

"Мій обов'язок - підписати акт про помилування після появи такого ганебного справи і вироку. Підписати не тому, що справа стосується Бачо Ахалая, тим більше, що внаслідок маніпуляцій прокуратури він все одно не буде звільнений, а щоб не допустити прецедент, щоб "злодії в законі" судили та садили у в'язницю того, хто проводив державну політику проти мафії в тюрмах" , - сказано в заяві Саакашвілі , поширеній у неділю.

Адвокат Ахалая Георгій Оніані повідомив журналістам, що акт про помилування буде підписаний президентом ввечері в неділю або в понеділок вранці. У той же час він пояснив, що, незважаючи на акт про помилування, Ахалая залишиться в попередньому ув'язненні, яке суд обрав у ще одній справі.

Президентські повноваження Саакашвілі закінчуються 17 листопада, в день інавгурації нового президента - ним за підсумками виборів став Георгій Маргвелашвілі, кандидат від коаліції "Грузинська мрія".