Військові лікарі брали участь у катуваннях ув'язнених у в'язницях ЦРУ і Пентагону

У складанні 156- сторінкового документа під назвою "Відмова від етики : професіоналізм медиків і насильство над ув'язненими в ході "Війни з терором" (Ethics Abandoned : Medical Professionalism and Detainee Abuse in the "War on Terror") брали участь 19 експертів з різних установ у США - медики, військові, юристи та фахівці з питань етики. Учасники комісії два роки вивчали запису і протоколи, які свідчать про поводження з ув'язненими у в'язниці Гуантанамо, а також у в'язницях на американських військових базах в Афганістані та Іраку, повідомляє РІА Новости.

"Міністерство оборони і ЦРУ незаконно вимагали від медичних працівників брати участь у процедурах з отримання інформації таким чином , що вони (медики) завдавали важкі страждання ув'язненим" , - повідомляється в доповіді. Представник Пентагону підполковник Дж. Тодд Бріссо (J. Todd Breasseale) назвав висунуті звинувачення "абсолютно абсурдними".

"Варто зауважити, що жоден з учасників комісії не мав безпосереднього доступу до ув'язнених , їх медичними картками або опису процедур", - заявив військовий.

Він дав зрозуміти, що дані для доповіді укладачі отримали з рук адвокатів ув'язнених , що не могло не відбитися на їх об'єктивності. За словами підполковника, насправді укладені в спецв'язницях отримували кращу медичну допомогу , ніж коли вони перебували на волі.