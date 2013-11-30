Маргвелашвілі: проект "Східне партнерство" не спрямований проти РФ

"Угода про асоціацію є головним планом дій для трансформації Грузії в дійсно сучасну держава. Політичне асоціювання та економічна інтеграція Грузії (з ЄС) незворотні. Ми відмовилися від пострадянської парадигми і зараз поетапно займаємо наше законне місце в товаристві вільних європейських націй", - , передає РІА Новости з посиланням на "Новини-Грузія".

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За його словами, завдяки проведенню вільних і мирних парламентських виборів 1 жовтня 2012 року і президентських виборів 27 жовтня 2013року , "Грузія змогла консолідувати демократичні перетворення".

"Асоціювання - це ключ до мирного примирення з нашими співгромадянами, які живуть в окупованих Абхазії і Цхінвальському регіоні", - сказав Маргвелашвілі, пообіцявши, що "Грузія швидко здійснить процес реформування".

При цьому він зазначив, що вітає діалог Євросоюзу з Росією.

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"Проект" Східне партнерство "не спрямований проти Росії. Він збільшує наше благополуччя, безпеку і стабільність в нашому регіоні, що піде на користь і Росії", - заявив Маргвелашвілі.

Глава МЗС Грузії Майя Панджікідзе і верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон у п'ятницю офіційно парафували угоду про асоціацію Грузії з ЄС в ході саміту "Східного партнерства".

Асоційоване угоду Грузії з Євросоюзом входить в ініціативу "Східного партнерства". Проект передбачає політичне асоціювання та економічне зближення з Євросоюзом шести держав пострадянського простору - Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдавії, України і Білорусі, і поетапну лібералізацію візової політики.