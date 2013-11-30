Глава МЗС Румунії назвав шкідливими заяви про приєднання Молдови

Таким чином він прокоментував висловлювання глави румунської держави, який раніше заявив, що "після приєднання до НАТО та ЄС наступним пріоритетним проектом Румунії є об'єднання з Молдовою", передає ІТАР-ТАСС.

"Подібні заяви не допомагають, а навпаки шкодять, створюючи перешкоди і труднощі на шляху інтеграції Молдови в ЄС", - сказав він. Міністр додав, що в цьому напрямку ведеться "наполеглива робота", і їй тільки заважають заяви, які зачіпають почуття людей.

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Висловлювання Бесеску викликали обурення громадськості та багатьох молдавських політиків. Коли він прибув сьогодні до Кишинева з неофіційним візитом, його зустріли протести молдавської опозиції, які прийшли до резиденції глави Молдови Миколи Тимофті, де він приймав свого румунського колегу.

Бесеску приїхав до Кишинева, щоб брати участь в урочистостях, присвячених Дню національного єднання. Як повідомила сьогодні місцева преса, глава Румунії також має намір привітати керівництво Молдови з парафуванням угоди про асоціацію з ЄС на саміті "Східне партнерство" у Вільнюсі, з нагоди якого, незважаючи на протести опозиції, влада організувала святкові концерт і феєрверк.