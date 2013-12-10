«ВКонтакте» почне показувати фільми та серіали на платній основі

Представники соцмережі ведуть про це переговори з компанією «Амедіа» - виробником і дистриб'ютором фільмів.

Факт переговорів підтвердили обидві сторони, повідомляють «Известия».

«Ми хочемо, щоб користувачі змогли, не виходячи з «ВКонтакте», дивитися наші серіали, причому як платні, так і безкоштовні», - повідомив президент «Амедіа» Олександр Акопов.

«Амедіа» - власник низки відомих фільмів і серіалів. Крім того, компанія володіє винятковими правами на мовлення контенту американського телеканалу НВО в Росії.

У вересні в соцмережі з'явився додаток «Амедіатека», користувачі якого можуть дивитися фільми HBO, сплативши місячну чи річну підписку на весь контент.

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Але зараз мова вже йде про показ ліцензійного відео в основному плеєрі соцмережі. Крім того, можна буде платити за перегляд окремої серії або серіалу. При цьому фільм буде показуватися в результатах пошуку в соцмережі і кількість потенційних глядачів буде в рази більше.

«Я впевнений, що попит буде. Якщо ціна буде адекватною, то діти дістануть гроші на перегляд», - каже музичний продюсер Арташес Андреасян.

«ВКонтакте» рано чи пізно треба буде монетизувати свій контент. Вони показують, що з ними можна розмовляти, а не ходити по судах», - вважає він.

Коли плеєр почне «просити» гроші, спочатку це може викликати роздратування, вважає директор медіаагентства «Легенда » Антон Коробков - Землянський.

«Всі звикли, що все безкоштовно. Але процес звикання буде швидким. Аудиторія соцмереж активна в плані мікроплатежів: подаруночки, оплата додаткових можливостей в іграх... Люди розсмакують дивитися відео без реклами і в хорошій якості. Я думаю, перегляд фільму може коштувати $ 1-3 », - припустив Коробков-Землянський.