НАТО з занепокоєнням стежить за подіями в Україні - заступник генсека

Про це Вершбоу написав у своєму Твіттері.

"НАТО продовжує стежити за подіями в Україні з занепокоєнням, закликаємо всіх утриматися від насильства й почати політичний діалог", - написав він.

Раніше голови МЗС країн НАТО засудили надмірне використання сили в Україні і закликали сторони утриматися від насильства і почати діалог.