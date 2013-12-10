НАТО з занепокоєнням стежить за подіями в Україні - заступник генсека
14:23, 10 грудня 2013Світ
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Заступник генерального секретаря НАТО Александр Рассел Вершбоу заявив, що альянс занепокоєний подіями в Україні
НАТО непокоять події в Україні
Про це Вершбоу написав у своєму Твіттері.
"НАТО продовжує стежити за подіями в Україні з занепокоєнням, закликаємо всіх утриматися від насильства й почати політичний діалог", - написав він.
Раніше голови МЗС країн НАТО засудили надмірне використання сили в Україні і закликали сторони утриматися від насильства і почати діалог.
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