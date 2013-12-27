Хілларі Клінтон - одна з фаворитів на виборах президента США 2016 року - опитування

Про це свідчить опитування CNN і компанії ORC, результати якого були оприлюднені в четвер, повідомляє РІА Новини.

Ані Клінтон, ані Крісті наразі не заявили про намір балотуватися в президенти в листопаді 2016 року. Проте, Клінтон випереджає за популярністю всіх кандидатів від Демократичної та республіканської партій, крім Крісті.

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Згідно з опитуванням 950 зареєстрованих виборців у США, в парі Кристи-Клінтон губернатор-республіканець може набрати 48% голосів, а колишня держсекретар-демократ 46%. Крісті лідирує серед безпартійних виборців і серед чоловіків, а Клінтон значно випереджає Крісті серед виборців-жінок. Опитування проводилося 16-19 грудня, його статистична похибка складає 3 процентних пункти.

Соціологи, які проводили опитування, попередили, що за три роки до виборів передбачити ім'я майбутнього президента США неможливо, і опитування відображає тільки нинішні симпатії виборців. Клінтон лідирувала в перевагах громадської думки задовго до президентських виборів 2008 року. Однак вона програла номінацію демократів майбутньому президентові Бараку Обамі, який почав свою кампанію в ролі "темної конячки" і за три роки до виборів ще тільки починав серйозну політичну кар'єру, обраний сенатором США.