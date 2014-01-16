ЗМІ: Біля берегів Уельсу в море впав літак
08:55, 16 січня 2014Світ
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Рятувальники ведуть пошуки легкомоторного літака, що впав у море біля берегів Уельсу
У море міг впасти літак / Фото : ctv.by
Рятувальники і берегова охорона Великобританії ведуть пошуки легкомоторного літака, що впав у море недалеко від узбережжя Уельсу, повідомляє РИА Новости з посиланням на Sky News.
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"Пошукова операція була розпочата після повідомлень жителів прибережного міста Трефін (на заході країни) про те, що невеликий літак впав у море", - зазначає телеканал. В даний час невідомий тип літака і кількість людей, що знаходилися на борту.
До району падіння прибули пожежні бригади і співробітники служби швидкої допомоги.
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