ЗМІ: ЄС передумав заважати Газпрому будувати Південний потік

Єврокомісія і Росія в двосторонньому порядку будуть шукати рішення «Південного потоку» без перегляду міжурядових угод з країнами-транзитерами, на чому наполягали європейські чиновники. Про це «Ведомостям» розповіли представники російського Міністерства енергетики та європейського комісара з енергетики Гюнтера Еттінгера.

На початку грудня минулого року Єврокомісія несподівано заявила, що міжурядові угоди щодо «Південного потоку» не відповідають європейському законодавству і повинні бути переглянуті. Мова йшла про угоди з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Словенією і Хорватією, пише газета Ведомости.

Читайте такожГазовий проект ”Південний потік” не спрямований проти України - комісар ЄС з питань енергетики ОттінгерДиректор департаменту внутрішнього енергетичного ринку Єврокомісії Клаус-Дітер Борхардт навіть заявляв, що якщо Росія відмовиться переглядати ці угоди, то європейські країни повинні їх розірвати, а якщо вони цього не зроблять, у Єврокомісії знайдуться шляхи і засоби зобов'язати їх. Претензії до угод - в тому, що в них не враховано вимоги Третього енергопакету (законів, обов'язкових для виконання на території Євросоюзу), які зобов'язують надавати доступ до всіх трубопроводах альтернативних постачальників газу і забороняють постачальнику газу контролювати трубопроводи та встановлювати тарифи.

Різкі заяви євробюрократів не дали результату, більше того, Болгарія, Угорщина і Словенія виступили з єдиною позицією: угоди з Росією на момент їх укладення в 2008-2009 рр. відповідали законодавству ЄС.

«Проект [»Південного потоку«] користується політичною підтримкою», - говорилося в офіційній відповіді міністерства енергетики Угорщини «Ведомостям», здобутий у грудні. Чи змінилася з тих пір позиція країн, про яких турбується Єврокомісія, вчора дізнатися не вдалося.