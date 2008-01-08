Азербайджан привітав Саакашвілі з переобранням
16:57, 08 січня 2008Світ
706 0
Ільхам Алієв надіслав листа
Президент Азербайджану Ільхам Алієв привітав Михайла Саакашвілі з перемогою на президентських виборах. Про це «Новинам - Азербайджан» повідомили в прес–секретаріаті президента.
У вітальному листі зазначено, що Азербайджан і Грузію пов`язують історична дружба, добросусідство і взаємна підтримка.
«Упевнений, що наші відносини будуть і надалі розвиватися як в двосторонньому форматі, так і в рамках міжнародних і регіональних організацій. Наші зв`язки і спільні зусилля служитимуть на благо народів наших країн, а також встановленню миру і стабільності, розвитку в регіоні», - йдеться в посланні президента Азербайджану.
Ільхам Алієв побажав Саакашвілі здоров`я, щастя і успіхів в подальшій діяльності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter