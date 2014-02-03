Чоловіка, який захопив заручників у московській школі, знешкоджено

Чоловіка, який захопив заручників у московській школі номер 263 знешкоджено, повідомляє Lenta.ru з посиланням на РИА Новости.

Всі заручники (від 22 до 29 учнів десятого класу) звільнені, ніхто з них не постраждав. Ніяких вимог злочинець висунути не встиг, мотиви нападу невідомі.

Як повідомив УНІАН співробітник прес-служби МВС Росії Андрій Пилипчук, збройний напад на московську школу № 263 скоїв учень старших класів (раніше повідомлялося, що це батько когось з учнів).

«Нападника нейтралізовано, його на даний час затримано. Встановлено його особу, це учень цієї самої школи, учень старших класів», - сказав Пилипчук.

Він повідомив, що саме цей учень стріляв у поліцейських, в результаті чого один з правоохоронців загинув, другий отримав поранення. Також нападник убив вчителя цієї школи, додав він.

«Нападника передано слідчим, з ним проводиться робота, говорити про мотиви злочину передчасно», - сказав Пилипчук. При цьому він підкреслив, що ніхто з учнів не постраждав - усі живі і здорові.

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Раніше повідомлялося, що озброєний чоловік увірвався до школи у Відрадному вдень 3 лютого. Під загрозою зброї він змусив охоронця провести себе в кабінет біології, де йшов урок у десятого класу. Охоронець встиг натиснути «тривожну кнопку», на місце прибули поліцейські. Злочинець відкрив вогонь з вікна.

Учнів вивели зі школи і повели в сторону муніципалітету, поліцейські оточили будівлю. На місце прибули п'ять машин швидкої допомоги, і вертоліт МНС, рятувальники з бронещитом, що оберігає від вибухів, і машина Слідчого комітету. Також до школи виїхав особисто глава МВС Володимир Колокольцев. В інтернеті опублікований відеозапис з місця подій.