Франція може анулювати продаж РФ військових кораблів "Містраль"

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, передає ИТАР-ТАСС.

"Можливість анулювати операцію з продажу кораблів "Містраль" входить до переліку заходів в рамках третьої серії санкцій проти Росії. В даний час ми знаходимося на другому рівні", - сказав міністр. - Франція може розглянути можливість анулювати продаж кораблів. Але вона не має наміру в цьому випадку діяти поодинці, необхідні й інші країни: Франція, зокрема, попросить Великобританію здійснити аналогічні (за масштабами) дії з авуарами російських олігархів в Лондоні".

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"В санкції повинні брати участь всі (країни Заходу)", - підкреслив глава французького дипломатичного відомства.