76% назвали прізвище наступного президента Росії (опитування)

76% росіян упевнені, що перемогу на президентських виборах у країні візьме перший віце-прем`єр Дмитро МЕДВЕДЄВ, висунутий пропрезидентською партією “Єдина Росія».

Про це свідчать результати опитування ТОВ «Фонд громадської думки» (ФОМ), розміщені на сайті фонду.

21% респондентів вважають, що визначеності з майбутнім переможцем президентських гонок поки що немає.

1% опитаних росіян вважають, що наступним Президентом стане лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ, стільки ж - голова КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ.

У те, що Д.МЕДВЕДЄВ може справитися з обов`язками Президента, вірять 53% респондентів. 11% опитаних вважають, що з цим справиться В.ЖИРИНОВСЬКИЙ, Г.ЗЮГАНОВ - 9%, М.КАСЬЯНОВ - 4%.

Прихильників тих чи інших кандидатів також просили уточнити, завдяки яким якостям вони гідні обійняти посаду глави держави.

На думку опитаних, лідер ЛДПР гідний обійняти посаду Президента за свою прямоту, правдивість і цілеспрямованість. Г.ЗЮГАНОВ, на думку його прихильників, заслуговує високого державної посади насамперед за чесність, порядність і близькість до народу. Кажучи про Д.МЕДВЕДЄВА, респонденти найчастіше відзначали його освіту, врівноваженість, чесність і працьовитість.

Опитування ФОМ проводився 12-13 січня 2008 року в 100 населених пунктах 46 областей, країв і республік Росії. Опитано 1500 респондентів, статистична похибка не перевищує 3,6%.

На виборах, які відбудуться 2 березня, за президентську посаду боротимуться п`ять кандидатів: В.ЖИРИНОВСЬКИЙ, Г.ЗЮГАНОВ, Д.МЕДВЕДЄВ, М.КАСЬЯНОВ і А.БОГДАНОВ.