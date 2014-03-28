Росію можуть позбавити членства в ПАРЄ

Про це заявила голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Анн Брассер, пише КоммерсантЪ.

"Венеціанська комісія не визнала законність кримського референдуму. Керівництву ПАРЄ надійшли пропозиції позбавити російську делегацію права голосу і повноважень в асамблеї. Поки важко сказати, яка з цих санкцій буде схвалена", - сказала Брассер.

Брассер побувала в західних і східних областях України. Ситуація там стане головною темою сесії ПАРЄ на початку квітня.