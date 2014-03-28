Росію можуть позбавити членства в ПАРЄ

11:41, 28 березня 2014
Світ
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Приєднання Криму відбулося з порушенням конституції України і міжнародних законів, в тому числі Будапештських угод, підписаних РФ.

ПАСЕ может исключить Россию из своих рядов / REUTERS

Про це заявила голова Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Анн Брассер, пише КоммерсантЪ.

"Венеціанська комісія не визнала законність кримського референдуму. Керівництву ПАРЄ надійшли пропозиції позбавити російську делегацію права голосу і повноважень в асамблеї. Поки важко сказати, яка з цих санкцій буде схвалена", - сказала Брассер.

Брассер побувала в західних і східних областях України. Ситуація там стане головною темою сесії ПАРЄ на початку квітня.

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