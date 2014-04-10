На Першому каналі спалахнула сварка після проукраїнських заяв главреда "Независимой газети"

Голова Комітету ГД РФ з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Олексій Митрофанов порівняв політичну ситуацію в Україні з фільмом "Весілля в Малинівці".

"Українська політика - це нескінченна весілля в Малинівці. Попандопало, Триндичиха... Одна бригада прямує туди, інша - туди", - заявив Митрофанов.

У свою чергу, на питання "що робити і що не робити Росії у зв'язку з ситуацією, що склалася в Україні, і зокрема на південному сході?" ведучого Петра Толстого Ремчуков відповів: "Перше - шанобливо ставитися до України, як до держави, і не називати її "весіллям у Малинівці", не називати її владу незрозуміло ким, тому що якщо це братська країна і вона переживає складні часи, ми повинні їй допомогти".

"Друге - забезпечити переговори. І не обов'язково вводити війська, щоб захистити росіян", - додав Ремчуков.

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Також журналіст засудив слова луганського активіста організації "Російський союз Донбасу" Костянтина Миронченка про те, що він не хоче вчити українську мову.

"Що за громадянин України, якому гидко вивчати українську мову?" - запитав він.

Після цих слів сепаратисти, які прибули зі Сходу України, і росіяни накинулися на Ремчукова з запереченнями і докорами.

За матеріалами Оглядач