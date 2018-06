Влада США 935 разів збрехала про Ірак

Дві некомерційні журналістські організації підрахували, що президент США Джордж Буш і високопоставлені американські чиновники зробили як мінімум 935 помилкових заяв про Ірак за дворічний період після 11 вересня 2001 року. Про це повідомляється на офіційному сайті організації Center for Public Integrity, яка працювала над дослідженням разом з Fund for Independence in Journalism.

До помилкових дослідники записували заяви, в яких йшлося про наявність в Іраку зброї масового ураження, про його намір створити або придбати таку зброю, а також про зв`язки Іраку з "Аль-Каїдою". На думку журналістів, безпідставність подібної інформації вже на сто відсотків доведена. Автори дослідження стверджують, що помилкові заяви влади США є частиною продуманої кампанії по залученню нації до війни.

Агентство Associated Press повідомляє, що представник Білого дому Скотт Стензел (Scott Stanzel) відмовився коментувати результати дослідження, натомість ще раз озвучивши позицію влади США: світова спільнота бачила загрозу в президентові Іраку Саддамі Хусейні. За його словами, рішення про початок війни було ухвалене на основі даних розвідслужб різних країн світу.

Нагадаємо, що напад США на Ірак відбувся в березні 2003 року. Перед початком війни Колін Пауелл, який був тоді держсекретарем США, доводив існування іракської зброї масового ураження на засіданні Ради безпеки ООН. Проте згодом інформація про наявність у Іраку такої зброї не підтвердилася, відзначає Лента.ру.