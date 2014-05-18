Кількість жертв аварії на турецькій шахті перевищила 300 осіб, пошукову операцію завершили

Кількість загиблих у результаті аварії на шахті в турецькому місті Сома збільшилася до 301 особи.

Про це повідомив міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Танер Йилдиза, передає РИА Новости.

Раніше повідомлялося про 299 загиблих.

«Наразі зареєстровано загибель 301 людини», - сказав міністр.

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Він повідомив, що пошукову операцію на шахті завершено.

За словами міністра, рятувальники дістали з-під завалів тіла всіх гірників, які вважалися зниклими. «Пошукову операцію завершено, під землею немає шахтарів», - сказав Йилдиза.

Найбільше ЧП в історії Туреччини сталося 13 травня. За попередніми даними, відбулося коротке замикання, яке призвело до пожежі й вибуху. У момент вибуху під землею перебували 787 людей.