Гаррісон Форд постраждав на зйомках "Зоряних воєн"
01:01, 13 червня 2014Світ
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Американський актор Гаррісон Форд, який виконує роль Хана Соло у фільмі "Зоряні війни: Епізод VII", доставлений у лікарню зі знімального майданчика на вертольоті
Гаррісон Форд постраждав на зйомках "Зоряних воєн" / dujev.ru
"Він був доставлений в місцеву лікарню і отримує допомогу. Зйомки триватимуть, як і планувалося, після його одужання", - йдеться в заяві кінокомпанії Lucasfilm, що входить в групу Disney, передає РИА Новости.
Інцидент стався на студії " Пайнвуд в Бакінгемширі (Англія).
За даними видання, на ногу 71-річному акторові впали важкі гідравлічні двері. Як повідомляє The Mirror, це були двері від "Сокола Тисячоліття" - міжпланетного корабля.
За деякими даними, Форд міг отримати перелом щиколотки, але підтвердження цієї інформації немає.
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