Гаррісон Форд постраждав на зйомках "Зоряних воєн"

"Він був доставлений в місцеву лікарню і отримує допомогу. Зйомки триватимуть, як і планувалося, після його одужання", - йдеться в заяві кінокомпанії Lucasfilm, що входить в групу Disney, передає РИА Новости.

Інцидент стався на студії " Пайнвуд в Бакінгемширі (Англія).

За даними видання, на ногу 71-річному акторові впали важкі гідравлічні двері. Як повідомляє The Mirror, це були двері від "Сокола Тисячоліття" - міжпланетного корабля.

За деякими даними, Форд міг отримати перелом щиколотки, але підтвердження цієї інформації немає.