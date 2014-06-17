Імовірного організатора волгоградських терактів затримала поліція Росії

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на обласне ГУМВС.

"Затриманий 43-річний громадянин Туреччини підозрюється в організації, керівництві, матеріально-технічному забезпеченні терористичних організацій", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає відомство, в грудні 2013 року чоловік був оголошений у міжнародний розшук, зараз вирішується питання про його екстрадицію.

У Волгограді відбулися найбільші за минулий рік теракти. У жовтні смертник там підірвав автобус, а в грудні з різницею в один день терористи підірвали себе на вокзалі і в тролейбусі. Загинули десятки людей.

Волгоградська область розташована на півдні Європейської частини Росії, в межиріччі Волги і Дону, в нижній течії цих річок. Область, в якій проживають понад 2,5 мільйона людей, межує з іншими регіонами РФ та Казахстаном.