Франція й Німеччина проти реформи ринку енергетики ЄС

Вісім європейських країн заявили Єврокомісії про те, що вони проти планів Європейського союзу (ЄС) провести реформу в галузі європейської енергетики з метою послабити контроль енергогенеруючих компаній над розподільчими мережами в Європі. Група країн, до якої ввійшли Франція, Німеччина, Австрія, Болгарія, Греція, Латвія, Словаччина і Люксембург, звернулися до Єврокомісії з відповідним листом, передає Reuters, посилаючись на те, що зміст цього листа є в розпорядженні агентства. Ця група країн має право сформувати блокуючу меншість в ЄС, а це перешкодить здійсненню планів реформування енергетики.

Вісім країн у листі до комісара ЄС з питань енергетики Андріса Пієбалгса висловили впевненість в тому, що нині зберігаються серйозні сумніви щодо "законності, сприятливості, відповідності та ефективності" такого заходу. "Ні оцінка наслідків цього кроку, ні політичні дебати про нього не змогли розсіяти ці сумніви, тому ми твердо виступаємо проти цих заходів", - наголошується в документі. До листа додавалася також докладна пропозиція альтернативного варіанту "дрібнення права власності".

Нагадаємо, у вересні 2007 р. Єврокомісія прийняла і офіційно оприлюднила пакет законопроектів з реформування енергетичної галузі Європейського союзу, спрямованих на пожвавлення конкуренції на європейському енергетичному ринку. Центральним моментом пропонованої програми став законопроект, що передбачає розділення діяльності енергокомпаній на генеруючу і розподільчу сфери. У заяві Єврокомісії вказувалося на те, що система домінування на енергетичному ринку ЄС вертикально інтегрованих компаній, які одночасно займаються виробництвом енергії та її постачаннями, а також є операторами енергомереж, перешкоджає входженню на ринок нових гравців і сприяє монополізації енергетичного ринку. Як захід з поліпшення конкуренції на енергоринку ЄК запропонувала економічно і юридично відокремити виробництво і постачання енергії від міжрегіонального розподілу енергії та експлуатації розподільчих енергомереж. Згідно з законопроектом ЄК, це означає, що енергокомпанії повинні відмовитися від одночасного контролю над генеруючим бізнесом і бізнесом з трансрегіонального розподілу енергії та оперування трансрегіональними енергомережами.

За подрібнення закордонних учасників енергетичного ринку в ЄС ще до публікації документа Єврокомісії виступили Нідерланди, Данія, Бельгія, Фінляндія, Румунія, Іспанія і Швеція. Проти такого підходу виступила ціла низка країн на чолі з Німеччиною і Францією. Зокрема, на думку французького керівництва, приведення в дію плану ЄС з розділення енергокомпаній на генеруючі і мережеві послабить позиції європейських енергетичних гігантів по відношенню до іноземних.

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