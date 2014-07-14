Financial Times: У Євросоюзі знову розгорілася боротьба за ключові позиції

У своїй статті під назвою «У Євросоюзі знову розгорілася боротьба за ключові позиції», опублікованій в британській газеті Financial Times, Пітер Шпігель і Х'ю Карнегі повідомляють про те, що група східноєвропейських країн зробила останню спробу не дати представнику Італії отримати посаду нового верховного представника ЄС із зовнішньої політики на цьому тижні, звинувативши Рим у «недостатньо твердій позиції» щодо Росії. Кампанію проти міністра закордонних справ Італії Федерики Могеріні очолили Латвія, Естонія, Литва і Польща, які є основними прихильниками суворих санкцій проти Кремля», як повідомляють європейські дипломати.

Їхній протест негласно підтримали країни, які виступили за жорсткі санкції після того, як минулого тижня Могерини запросила російського президента Володимира Путіна на саміт ЄС і лідерів азіатських країн, який має відбутися в Мілані в жовтні.

Боротьба за те, хто замінить леді Ештон на посаді верховного представника, перейшла на передній план напередодні саміту, який відбудеться в середу, так як в ЄС все більше побоюються того, що з приводу кандидатів на інші вищі посади - зокрема, на посаду голови Європейської ради, що очолює саміти ЄС - не буде досягнуто згоди через відсутність консенсусу.

Читайте такожСоюзники України блокують призначення проросійської чиновниці на посаду глави дипломатії ЄС«Рідко вони бувають такими відкритими», - сказав ветеран ЄС про переговори.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини, закликала прийняти «пакетну» угода про всі вищі посади ЄС на саміті і дала зрозуміти, що вона готова підтримати кандидатуру Хелле Торнінг-Шмітта, лівоцентристського прем'єр-міністра Данії, що може замінити Хермана ван Ромпея на посту голови ради. Меркель раніше закликала своїх колег, лідерів правоцентристських сил, блокувати кандидатуру від соціалістів на цю посаду.

Але те, що Меркель все ж ухвалила кандидатуру пані Торнінг-Шмідт, яку підтримують у Великобританії, викликало занепокоєння в Парижі, де не хочуть, щоб лідер країни, яка не є членом єврозони, очолювала саміти ЄС та саміти представників країн, які входять у єврозону.

«Ми не маємо нічого проти неї особисто, але хто в такому разі очолить ради єврозони?», - заявив високопоставлений французький чиновник. «Проблема в тому, який політичний імідж це створить. Національний фронт відразу почне обурюватися з приводу того, що євро керує не член єврозони».

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В минулі вихідні кандидатуру Федерики Могеріні схвалили ще кілька країн. Як повідомили два високопоставлені європейські чиновники, лідери лівоцентристів, в тому числі голова Ради міністрів Італії Маттео Ренці і президент Франції Франсуа Олланд, провели у суботу телефонну конференцію і погодилися підтримати її. Проте все більше членів Європарламенту виступають проти кандидатури Могеріні, а саме цей орган повинен затвердити її призначення. Особливо проти неї виступає правоцентристський блок, на думку представників якого, італійському міністру закордонних справ, яка зайняла свою посаду в лютому, не вистачає досвіду і престижу.

«Ви обираєте кваліфікацію і досвід або ж політичне забарвлення і стать?», - запитав один з провідних правоцентристських політиків, який виступає проти кандидатури пані Могеріні.

Пан Ван Ромпей, який очолює переговори, попросив делегації країн-членів ЄС прийти до згоди хоча б щодо кандидатури на посаду верховного представника з зовнішньої політики на саміті, так як ця людина стане членом Європейської комісії.

Жан-Клод Юнкер, який, імовірно, очолить Єврокомісію, повинен зібрати всіх 28 комісарів до літніх канікул, щоб слухання про затвердження їхніх кандидатур могли розпочатися у вересні. Хоча згідно з договорами ЄС, обрати заміну пані Ештон можна зваженою більшістю голосів прем'єр-міністрів, пан Ван Ромпей все ж сподівається, що національні делегації зможуть досягти консенсусу.

Якщо кандидатура Могеріні буде відхилена, то кандидати від Польщі (Радослав Сікорські) та Швеції (Карл Більдт), які вважаються прихильниками жорсткого курсу проти Росії, ймовірно, теж не отримають призначення на посаду, яку зараз обіймає Кетрін Ештон, кажуть дипломати. У підсумку, парламентарії можуть прийти до консенсусу і вибрати верховним представником ЄС з міжнародних справ представника Болгарії Кристаліну Георгієву, комісара гуманітарної допомоги ЄС і ветерана Світового банку.