У Малайзії пікетують посольство РФ: "Чи скаже Росія правду про Боїнг?"

Сьогодні, 22 липня, у столиці Малайзії Куала-Лумпурі влаштували масштабний пікет біля посольства Російської Федерації. Тисячі малайзійців прийшли у чорних футболках з зображенням літака Boeing та номером борту, який впав на Донеччині, - MH17. Про це повідомляє ТСН.ua.

Пікетувальники вимагали справедливого розслідування катастрофи, та обурювались тим, що громадяни їхньої мирної країни стали жертвами теракту.

В руках обурені люди тримали плакати: "Ми не підтримували жодну сторону в конфлікті України та Росії", "Чи можна вірити, що Росія скаже правду про MH17?", "Тужимо за MH17, молимось за Газу" та інші.

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Як відомо, 22 липня до Харкова на станцію "Харків-Балашовський" прибув спеціальний потяг із Донеччини, який привіз тіла жертв малайзійського літака Boeing-777.