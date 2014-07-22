Малайзія вимагає негайної репатріації жертв катастрофи

"Для моєї делегації ця резолюція закладає основу для підходу міжнародного співтовариства, особливо механізму ООН, який буде направлений на розслідування трагедії. Ми вимагаємо ретельного і незалежного розслідування катастрофи", - заявив він, повідомляє Еспресо.TV.

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"Група експертів з Малайзії прибула до Києва в суботу і приєдналася до інших експертів з інших країн. Але неприйнятно те, що ми до нині не отримали доступу до розслідування. Ми розраховуємо, що цей доступ ми отримаємо негайно. Тим більше всі сторони мають докладати зусиль для забезпечення недоторканності місця аварії літака. Для Малайзії одне з головних завдань експертів - репатріація жертв, щоб сім'ї змогли поховати своїх близьких. Ми вимагаємо, щоб відповідальні за цей жахливий акт постали перед судом", - наголосив він.