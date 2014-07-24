Помер режисер мультфільмів про Мюнхгаузена і порося Фунтика

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на декана факультету анімації та мультимедіа ВДІК Олену Яременко.

Серед робіт Соліна - "Пригоди Мюнхгаузена", "Людина і її птах", "Два клени", "Спасибі, лелеко!", "Як лисиця зайця наздоганяла", "Пригоди поросяти Фунтика" і багато інших.

Читайте такожПомер творець образу "Чужого""Анатолій Іванович був визнаним майстром вітчизняної анімації. Ми всі знаємо його фільми. Своїм досвідом він щедро ділився з колегами, молоддю. Нещодавно майже всі студенти Анатолія Соліна захистилися на "відмінно", - сказала Яременко.

За її словами, через кілька днів у видавництві ВДІК вийде книга Анатолія Соліна і Інни Пшеничної "Вигадати та намалювати мультфільм".

Довідка. Свій творчий шлях Анатолій Солін, учень Федора Хитрука, починав як художник-мультиплікатор на кіностудії "Союзмультфільм". Потім працював і викладав анімацію в Києві, на студії "Київнаукфільм". У 1973 році Солін дебютував на телебаченні як режисер студії "Мульттелефільм" картиною "Пригоди Мюнхгаузена". Очолюючи творче об'єднання "Телескоп", Анатолій Іванович створював свої фільми, паралельно навчаючи художників-мультиплікаторів. У 2010 році Солін разом з художником-постановником і дружиною Інною Пшеничною набрав курс анімаційного кіно у ВДІКу.