У Росії доступ до Wi-Fi у громадських місцях буде здійснюватися за паспортом

Про це повідомляє видання Коммерсант.

«Ідентифікація здійснюється оператором шляхом встановлення прізвища, імені, по -батькові (за наявності) користувача, підтверджуються документом, що посвідчує особу», - наголошується в документі. Читайте такожУ Росії хочуть заборонити солдатам вихвалятися своїми подвигами в мережі

Крім того, відомості про користувача, включаючи прізвище, ім'я, по -батькові, реквізити документа, що посвідчує особу, а також інформацію про обсяг і час надання послуг оператор повинен зберігати протягом півроку.

«Клієнти оператора зв'язку за договором про надання послуг будуть зобов'язані надавати оператору список осіб, які використовують підключення до мережі, та їх паспортні дані», - йдеться в постанові.