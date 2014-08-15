Прем'єр Іраку пішов зі своєї посади на користь кандидата, якого підтримував світ

Нурі аль-Малікі залишив спроби залишитися на посаді прем’єр-міністра Іраку і висловив свою підтримку призначеному прем’єру Хайдару аль-Абаді, повідомляє Радіо Свобода.

Про це Малікі заявив під час виступу на іракському національному телебаченні. Він наголосив, що він «відкликав» свою кандидатуру на посаду прем’єра на користь Абаді.

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Піти з посади прем’єра на користь аль-Абаді аль-Малікі закликали як всередині Іраку, так і представники інших держав.

11 серпня президент Іраку Фуад Масум доручив Хайдару аль-Абаді сформувати новий уряд.

Аль-Малікі назвав дії президента такими, що «не мають юридичної сили» і заявив, що звернувся до суду, щоб залишитися на посаді, оскільки політичний блок, який він очолює, отримав на виборах у квітні найбільшу підтримку виборців.

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На Нурі аль-Малікі чинився тиск з боку лідерів шиїтів, сунітів та курдів в Іраку, включаючи партію «Дава», лідером якої він є. Піти з посади його закликали і кілька іноземних лідерів.

64-річного Нурі аль-Малікі, який був прем’єром Іраку з 2006 року, звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі в Іраку, яка призвела до посилення ісламістського руху.