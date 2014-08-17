У Нідерландах вшановують загиблих у катастрофі Боїнга 777

Про це повідомляє 5-ий канал.

У місті Гільверсум, куди звозять останки на упізнання, влаштували мовчазний марш - вулицями пройшлися понад тисячу містян. У небо випустили 298 голубів - саме стільки людей загинули у збитому терористами літакові. Більшість із них - майже дві сотні - були громадянами Нідерландів.

Останки деяких жертв досі можуть лишатися на місці катастрофи, адже слідчі не мали можливості ретельно оглянути місце катастрофи - через спротив бойовиків. Натепер вдалося ідентифікувати тіла 127 людей.

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Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були підданими Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.