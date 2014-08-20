ЗМІ: Бойовики із сектору Газа випустили 50 ракет по Тель-Авіву та Єрусалиму
Тим часом, внаслідок ізраїльських рейдів загинули щонайменше дев’ять палестинців, зокрема, дружина і діти військового ватажка «Хамасу».
Тимчасове припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками угруповання «Хамас» у секторі Гази закінчилося, передає Радіо Свобода.
Ізраїль заявляє, що продовження у Каїрі переговорів про довгострокове перемир’я унеможивило поновлення ракетних обстрілів з боку «Хамасу». Палестинська сторона звинувачує в провалі діалогу Ізраїль.
За повідомленням ізраїльських джерел, 50 ракет бойовики спрямували на Тель-Авів та Єрусалим, жертв немає.
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Тим часом, внаслідок ізраїльських рейдів загинули щонайменше дев’ять палестинців, зокрема, дружина і діти військового ватажка «Хамасу» Мохаммеда Деїфа.
За даними представників палестинців, щонайменше дві тисячі їхніх співвітчизників загинули від 8 липня. Також жертвами ескалації конфлікту стали 66 ізраїльтян.