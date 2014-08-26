Польський генерал: без НАТО Росія дійде до Варшави за 3 дні

Про це в інтерв'ю журналу Wprost заявив колишній заступник міністра оборони Польщі генерал Вольдемар Скжипчак, передає "Українська правда". Він різко розкритикував польське військове керівництво, вважаючи, що немає єдиного керівника, який би міг приймати рішення в разі війни.

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"До генеральських зірок всі дослужуються, але ніхто потім не хоче брати на себе відповідальність", - обурився генерал.

Він переконаний, що російська армія, в разі нападу, змогла б днів за 3 дійти до Варшави. "3 дні і так є оптимістичним варіантом, але за умови, що будемо змушені оборонятися самі, без підтримки НАТО", - пояснив генерал.

"Давайте не обманювати себе. У нас дуже малий потенціал для опору такій численній армії, як російська", - додав він.

За даними Вальдемара Скжипчака, в нинішніх умовах Польща може залучити "40 тис. військових, плюс трохи резерву, рівень підготовки якого - жахливий".