У Воронезькій області поховали командира десантників з Пскова, який міг загинути на Донбасі

Прощання із загиблим Антоном Короленком відбулося 25 серпня в Павлівському районі, де проживають батьки псковського десантника, повідомляє РІА "Воронеж".

За яких обставин загинув комвзводу, у військовому комісаріаті говорити відмовляються, та лише зазначають, що "при виконанні службових обов'язків 19 серпня".

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У свою чергу, родичі Короленка також не стали деталізувати, як загинув Антон, назвавши інформацію "прихованою".

До того ж, сторінка загиблого у соцмережі "ВКонтакте" була видалена.

За інформацією видання, Антон Короленко служив в Псковській десантно-штурмової дивізії після того, як у 2009 році закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище.

У 2011 році взвод старшого лейтенанта Короленко став кращим у ВДВ Росії за підсумками змагань.