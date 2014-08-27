Дипломат НАТО спростував інформацію про намір націлити систему ПРО на Росію

"Це просто чутки", - заявив він, коментуючи цю інформацію, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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Дипломат НАТО нагадав, що над цією системою альянс "почав працювати на саміті у Ліссабоні у 2010 році, а конкретних контурів вона почала набувати у Чікаго у 2012 році".

"З цього часу нічого не змінилося - вона не спрямована у напрямок Росії. Вона навіть фізично не орієнтована на Росію. І це не питання саміту (НАТО, який відбудеться 4-5 вересня), це - чутки", - наголосив він.