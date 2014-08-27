Дипломат НАТО спростував інформацію про намір націлити систему ПРО на Росію
21:35, 27 серпня 2014Світ
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Дипломат НАТО високого рангу заявляє, що інформація про націлення європейської системи ПРО на Росію це чутки.
НАТО спростувало інформацію про націлення ПРО на РФ / фото NATO.int
"Це просто чутки", - заявив він, коментуючи цю інформацію, повідомляє власний кореспондент УНІАН.
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Дипломат НАТО нагадав, що над цією системою альянс "почав працювати на саміті у Ліссабоні у 2010 році, а конкретних контурів вона почала набувати у Чікаго у 2012 році".
"З цього часу нічого не змінилося - вона не спрямована у напрямок Росії. Вона навіть фізично не орієнтована на Росію. І це не питання саміту (НАТО, який відбудеться 4-5 вересня), це - чутки", - наголосив він.
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