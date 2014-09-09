РФ хоче покарати литовців, які у 90-х роках відмовилися служити в армії СРСР

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на литовські ЗМІ, цей заклик ДГБ пов’язаний зі спробою правоохоронних органів Росії відновити кримінальне переслідування тих, хто за закликом влади Литви після 11 березня 1990 року залишив радянську армію чи відмовився у ній служити.

«У нинішній міжнародній ситуації під час поїздок у згадані держави може виникнути загроза для особистої безпеки цих громадян», – цитує заяву ДГБ литовська агенція DELFI.

Читайте такожРосійське ТБ порівняло розвал СРСР з планами нацистів: "Ніби Гіммлер нашіптував Єльцину в Біловезькій Пущі" За даними Міністерства оборони Литви, після 11 березня 1990 року від строкової служби в радянській армії відмовилися 1 тис. 562 людини. З них 67 були силою доставлені у військові частини радянської армії: 21 людину в ніч на 27 березня 1990 року вивезли до Магаданської області, ще 46 чоловік були вивезені в інші підрозділи радянської армії. 20 молодих людей отримали тюремні терміни, на трьох були заведені кримінальні справи, троє чоловіків загинули.

Читайте такожЛитва рішуче засуджує військове вторгнення Росії в Україну 1 тис. 465 осіб були змушені переховуватися, змінювати місце проживання, залишити сім’ї, щоб уникнути насильницької служби та репресій з боку радянської армії чи радянських властей.