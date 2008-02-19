Польща називає фальшивкою інформацію про зняття вето з переговорів ЄС-Росія

Польща досі не ухвалила офіційне рішення про відміну свого вето на початок переговорів про укладення нової базової угоди між Росією і Євросоюзом. Про це заявив у вівторок прес-аташе МЗС Польщі Петро Пашковський. «Слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського були неправильно інтерпретовані, інформація про те, що Польща зняла своє вето фальшива», - сказав польський дипломат. Польща заблокувала початок переговорів по новому базовому документу між Росією і Євросоюзом через введення Росією обмежень на ввезення до Росії польської м`ясної продукції в 2005 році.

Газета.ру