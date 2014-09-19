Ідентифіковано 225 із 298 тіл загиблих в авіакатастрофі Boeing-777

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс, пише Радіо Свобода.

«Щонайменше 225 з 298 жертв було ідентифіковано. Згідно з попередніми звітом, додаткове розслідування на місці катастрофи було б бажане, але можливо провести ефективне розслідування, базуючись на інших наявних доказах і оприлюднити кінцевий звіт. Очікується, що це буде зроблено наступного літа», – зазначив Тіммерманс.

Читайте такожBBC: Результати розслідування катастрофи MH17 можуть оприлюднити за рік9 вересня Рада розслідувань із питань безпеки Нідерландів, яка з’ясовує обставини авіакатастрофи, оприлюднила попередній звіт, за яким пасажирський літак «Малайзійських авіаліній», що летів рейсом МН17, зазнав аварії через зовнішній вплив на нього «великої кількості об’єктів із високою енергією».