Британські ВПС були підняті по тривозі через російських бомбардувальників біля кордону

Повідомляється, що британські ВПС були підняті по тривозі з військової бази в Шотландії, щоб перехопити російські бомбардувальники Ту-95, оскільки ті перебували в безпосередній близькості від повітряного простору Великобританії, передає британська газета Daily Mail.

Як повідомляв УНІАН, два російські бомбардувальники Су-24 порушили повітряний простір Швеції опівдні 18 вересня.