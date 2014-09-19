Британські ВПС були підняті по тривозі через російських бомбардувальників біля кордону

20:52, 19 вересня 2014
Світ
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Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 наближалися до території Великобританії.

Ту-95 / Википедия

Повідомляється, що британські ВПС були підняті по тривозі з військової бази в Шотландії, щоб перехопити російські бомбардувальники Ту-95, оскільки ті перебували в безпосередній близькості від повітряного простору Великобританії, передає британська газета Daily Mail.

Як повідомляв УНІАН, два російські бомбардувальники Су-24 порушили повітряний простір Швеції опівдні 18 вересня.

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