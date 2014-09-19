Британські ВПС були підняті по тривозі через російських бомбардувальників біля кордону
20:52, 19 вересня 2014Світ
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Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 наближалися до території Великобританії.
Бомбардувальник Ту-95 / Вікіпедія
Повідомляється, що британські ВПС були підняті по тривозі з військової бази в Шотландії, щоб перехопити російські бомбардувальники Ту-95, оскільки ті перебували в безпосередній близькості від повітряного простору Великобританії, передає британська газета Daily Mail.
Як повідомляв УНІАН, два російські бомбардувальники Су-24 порушили повітряний простір Швеції опівдні 18 вересня.
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