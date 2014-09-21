Ізраїль ввів безвізовий режим з Молдовою

Про це повідомили в прес-службі молдавського уряду, передають РІА Новини.

"Прем'єр-міністр Юрій Лянке провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Ізраїлю Авігдором Ліберманом. Останній заявив, що з 22 вересня молдавські громадяни можуть подорожувати в Ізраїль без віз. Відповідне рішення було затверджено урядом Ізраїлю",- повідомили в прес-службі уряду.

У лютому цього року заступник міністра закордонних справ Ізраїлю Зєев Елькін заявляв, що ізраїльський МЗС активно підтримує введення безвізового режиму практично з усіма країнами СНД.