Ізраїль ввів безвізовий режим з Молдовою
17:11, 21 вересня 2014Світ
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З 22 вересня громадяни Молдови зможуть відвідувати Ізраїль без віз.
Ізраїль ввів безвізовий режим з Молдовою /фото segodnya.co.il
Про це повідомили в прес-службі молдавського уряду, передають РІА Новини.
"Прем'єр-міністр Юрій Лянке провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Ізраїлю Авігдором Ліберманом. Останній заявив, що з 22 вересня молдавські громадяни можуть подорожувати в Ізраїль без віз. Відповідне рішення було затверджено урядом Ізраїлю",- повідомили в прес-службі уряду.
У лютому цього року заступник міністра закордонних справ Ізраїлю Зєев Елькін заявляв, що ізраїльський МЗС активно підтримує введення безвізового режиму практично з усіма країнами СНД.
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