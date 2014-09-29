Німеччина підтвердила, що санкції ЄС проти Росії залишаються у силі – ЗМІ

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Німеччини Мартин Шефер у понеділок, 29 вересня, в Берліні, передає DW із посиланням на Reuters.

"Усе залишається точнісінько так, як було домовлено і вирішено на європейському рівні, - цитує речника інформагенція Reuters. - Ми ще не досягли тієї точки, де можна було б сказати, що ми можемо послабити зусилля".

Які рішення щодо санкцій ухвалюватимуться в майбутньому, залежатиме від розвитку ситуації на місці, пояснив Шефер. За його словами, можливі як подальші санкції проти Росії, так і відкликання попередніх кроків. Ситуація далека від тривалого зменшення напруження, додав речник німецького МЗС.

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Також Москва мала б втілити узгоджений контактною групою мирний план, зазначив речник німецького МЗС. Рішення на рівні Європейського Союзу ухвалюватимуться після ретельного аналізу ситуації, підсумував Мартин Шефер.