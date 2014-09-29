Німеччина підтвердила, що санкції ЄС проти Росії залишаються у силі – ЗМІ

16:09, 29 вересня 2014
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Санкції Євросоюзу, запроваджені проти Росії через загострення конфлікту в Україні, наразі залишаються без змін.

REUTERS

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Німеччини Мартин Шефер у понеділок, 29 вересня, в Берліні, передає DW із посиланням на Reuters.

"Усе залишається точнісінько так, як було домовлено і вирішено на європейському рівні, - цитує речника інформагенція Reuters. - Ми ще не досягли тієї точки, де можна було б сказати, що ми можемо послабити зусилля".

Які рішення щодо санкцій ухвалюватимуться в майбутньому, залежатиме від розвитку ситуації на місці, пояснив Шефер. За його словами, можливі як подальші санкції проти Росії, так і відкликання попередніх кроків. Ситуація далека від тривалого зменшення напруження, додав речник німецького МЗС.

Читайте такожРосія через санкції може перейти на застарілу систему грошових переказів 90-х роківПід час режиму припинення вогню на сході України, який, за словами речника, значною мірою дотримується, по обидва боки конфлікту все ще є загиблі та поранені.

Також Москва мала б втілити узгоджений контактною групою мирний план, зазначив речник німецького МЗС. Рішення на рівні Європейського Союзу ухвалюватимуться після ретельного аналізу ситуації, підсумував Мартин Шефер.

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